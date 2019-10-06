نجران 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسبارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، قرار المجلس الأعلى للقضاء، بتكليف فضيلة الشيخ مبارك بن عبدالله الزايد، رئيسًا لمحكمة محافظة حبونا بمنطقة نجران.وأعرب سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة،اليوم، فضيلة رئيس المحكمة عن تهنئته بالثقة بتكليفه بهذا المنصب، -سائلا الله-أن يعينه ويوفقه لأداء الأمانة العظيمة، أمام الله تعالى ثم أمام ولاة الأمر والمجتمع.من جهته، عبرّ فضيلة رئيس محكمة محافظة حبونا عن شكره لسمو أمير المنطقة على كريم تهنئته واستقباله.// انتهى //14:25ت م0088