الدمام 7 صفر 1441 هـ الموافق 6 أكتوبر 2019 م واستشارك وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, والمؤسسة العامة للتعليم الفني والتقني، وصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" كشركاء داعمين، ضمن الجهات الحكومية المشاركة في النسخة السابعة من معرض وظائف 2019 الذي تنظمه غرفة الشرقية من 14 إلى 17 أكتوبر الحالي، على أرض معارض شركة الظهران الدولية (الظهران إكسبو).ويشهد المعرض إقبالاً لافتاً من الشركات والمؤسسات للمشاركة في الحدث الأبرز في مجال التوظيف في المنطقة، حيث تلقى هذه النسخة اهتماماً من قبل الشركات والمؤسسات والجهات الحكومية والأهلية المعنية بتنمية وتطوير الموارد البشرية التي بدأت بحجز أماكنها في المعرض استعداداً للمشاركة.وقد وفرت غرفة الشرقية منصة إلكترونية تستطيع الشركات المشاركة في المعرض من خلالها التعرف على بيانات الباحثين والباحثات عن عمل المتقدمين إلى المعرض والمسجلين في الموقع الإلكتروني من خلال بيانات الاتصال أو الباركود الذي يرسل إلى المسجلين في الموقع على بريدهم الإلكتروني.ويستطيع المستفيد التسجيل إلكترونيا "إلزامياً" في المعرض من خلال أيقونة التسجيل الموجودة في الموقع الإلكتروني للمعرض والتي أتاحتها غرفة الشرقية من خلال الصفحة الرئيسية لموقعها الإلكتروني، حيث يستطيع الدخول مباشرة إلى المعرض وبدون الحاجة للتسجيل الحضوري، كما لا يتوجب عليه إحضار السيرة الذاتية أو طباعتها أو تصويرها إلى نسخ للتقدم بها إلى الشركات الموجودة، حيث أن جميع معلوماته في السيرة الذاتية ستكون مسجلة على الموقع الإلكتروني وبإمكان الشركات الاطلاع عليها مباشرة عند حضوره للمعرض، وتعمل هذه الخدمة على توفير الجهد والوقت على طالبي وطالبات العمل، وتقضي على ما يمكن أن يشتت أذهانهم عن الهدف الرئيسي بحيث يصبح بإمكانهم أن يستعرضوا الفرص الوظيفية المناسبة لهم.كما أن خدمة التسجيل المبكر تعني بأن جميع معلومات طالبي وطالبات العمل ستكون ضمن قاعدة البيانات للشركات المشاركة مباشرة مما يمكنهم من اختيار الكفاءات والتواصل معهم مباشرة بدون الحاجة الى التعامل الورقي.يذكر أن النسخة السادسة من المعرض تهدف إلى دعم جهود توطين الوظائف في القطاع الخاص، و إبراز دور قطاع الأعمال في استقطاب الكفاءات الوطنية، و توفير فرص العمل للشباب السعودي، وتحقيق التواصل بين قطاع الأعمال من جهة، و مقدمي خدمات التدريب والتوظيف والمتخصصين في إدارة الموارد البشرية والتوظيف من جهة أخرى، وبين هذه الجهات وبين طالبي العمل من جهة ثالثة، كما أن المعرض يشكل قناة مهمة لطالبي العمل ويفتح المجال أمام الكفاءات الوطنية، التي تبحث عن فرص وظيفية تبرز من خلالها طاقتها، وتحقق تطلعاتها الشخصية، وتدعم الخيارات التنموية التي لا حد لها.// انتهى//14:25ت م0089