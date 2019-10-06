ثقافي / "شرح كتاب فتح المجيد" .. درس بتعاوني " الحسيني والنجوع" غداً
الأحد 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/06 م واس
جيزان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى "الحسيني والنجوع" ممثلاً في القسم النسائي بمنطقة جازان ، يوم غد ، درساً بعنوان" شرح كتاب فتح المجيد" تلقيه مريم الحازمي ، وذلك بمقر المكتب بدار الحسيني.
ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب ولمدة أربعة أيام ضمن سلسلة البرامح لدعوية النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .
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14:27ت م
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