جيزان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى "الحسيني والنجوع" ممثلاً في القسم النسائي بمنطقة جازان ، يوم غد ، درساً بعنوان" شرح كتاب فتح المجيد" تلقيه مريم الحازمي ، وذلك بمقر المكتب بدار الحسيني.ويأتي الدرس الذي يقام بعد صلاة المغرب ولمدة أربعة أيام ضمن سلسلة البرامح لدعوية النسائية التي ينفذها المكتب خلال العام الحالي .// انتهى //14:27ت م0091