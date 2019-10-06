جدة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنظمت وحدة المسؤولية الاجتماعية بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الملك عبدالعزيز اليوم, محاضرة بعنوان "أحدث نظم إدارة سلامة الغذاء وتطبيقاتها", ألقاها أستاذ علوم الأغذية بكلية الزراعة بجامعة عين شمس الدكتور يحيى السمرجي.وتناولت المحاضرة مفهوم وأهمية سلامة الغذاء (‪Food Safety)‬ , وتعريف المبادئ والمفاهيم الأساسية لنظام تحليل مصادر الخطر ونقاط التحكم الحرجة (‪HACCP‬) , وأهمية تطبيق برامج المتطلبات الأساسية لنظام ‪HACCP بالإضافة إلى نُظم سلامة الغذاء الأخرى.// انتهى //14:28ت م0092