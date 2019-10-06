الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساستقبل معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الأستاذ الدكتور أحمد بن سالم العامري، بمكتبه اليوم , القضاة المشاركين في الدورة المتخصصة في القضاء لقضاة إفريقيا التي ينظمها المعهد العالي للقضاء مُمثلاً بوكالة المعهد للدورات والتدريب خلال الفترة من 7 / 2 / 1441 هـ إلى 5 / 3 / 1441هـ .ورحب معالي الدكتور العامري، بأصحاب الفضيلة في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية وفي الجامعة، مبيناً أنهم يمثلون الإسلام في دولهم وأن إقامة الدورة في المعهد العالي للقضاء بالجامعة هو أحد ثمار التعاون المشترك والبناء، مضيفاً أن المعهد العالي للقضاء متخصص في مثل هذه الدورات ويعون حجم المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم من ناحية التنظيم والتعليم، كما أنه سبيل لزيادة أواصر المحبة والمودة.وأكد العامري على ثقته بالكفاءات المشاركة وتخصصها والمستوى العالي من المعرفة لديها، متمنياً التوفيق للجميع والاستفادة المتكاملة.من جانبه، عبر أصحاب الفضيلة القضاة عن سعادتهم بهذه الدورة وما يسر لهم من حضورها والمشاركة بها، ورفعوا شكرهم للملكة العربية السعودية وللجامعة على هذه الاستضافة، متمنين مشاركة قيمة وثرية غنية بتبادل الخبرات والمهارات والاستفادة القصوى من خبرات المملكة في مجال القضاء.وتهدف الدورة إلى الاطلاع الشامل على أبرز الأبواب الفقهية مُقارنة بالأنظمة المعاصرة، والاطلاع على أبرز النوازل المعاصرة، والمنازعات القضائية في الأبواب الفقهية، وإبراز أدب القاضي مع الله، ومع نفسه ومع الخصوم، وإبراز التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية، وبيان اختصاصاته تحصيل المهارة في صياغة الأحكام وتسبيبها ،واستجلاء معالم العدالة والإنصاف في النظام الجنائي الإسلامي ،وبيان التحكيم في الشريعة الإسلامية والنظام السعودي، وتطوير مهارات المشاركين في الدورة وقُدراتهم، وتبادُل الخبرات بينهم، وتحقيق التواصل بين المعهد العالي للقضاء، والمحاكم الشرعية في دول قارة إفريقيا. // انتهى//14:33ت م0093