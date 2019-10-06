جيزان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأطلق معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني من مقر كلية العلوم الطبية التطبيقية بالمدينة الجامعية اليوم، الحملة التوعوية "للتبرع بالخلايا الجذعية", التي تنظمها الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي بالشراكة مع الشؤون الطبية للحرس الوطني والسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية.ودعا معاليه منسوبي الجامعة والمجتمع، للمشاركة في حملة للتوعوية للتبرع بالخلايا الجذعية، مؤكداً بهذه المناسبة حرص الجامعة على التعاون مع جميع الجهات الحكومية والأهلية ضمن شراكاتها الاجتماعية المتعددة لخدمة المجتمع.من جهته أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للخدمات الطبية وتشغيل المستشفى الجامعي الدكتور مدني عيسى، أن الحملة التوعوية ستتواصل على ثلاثة أيام داخل الجامعة بهدف توفير خلايا جذعية للمرضى من متبرعين مطابقين، إلى جانب دراسة أنماط ودرجة التطابق النسيجي في المملكة، ورفع مستوى الوعي حول زراعة الخلايا الجذعية والتبرع في المملكة ، وأهمية دعم برامج زراعة الخلايا الجذعية في المملكة من خلال تسهيل عملية البحث عن متبرعين مطابقين.وأشار الدكتور عيسى إلى أنه يوجد الآلاف من مرضى أورام الدم والأورام الأخرى وبعض الأمراض الوراثية كنقص المناعة الوراثي الذين يحتاجون لزراعة خلايا جذعية كحلّ وحيد لمعاناتهم.مما يُذكر أن زراعة الخلايا الجذعية تُعتبر العلاج الأفضل وفي كثير من الأحيان العلاجَ الوحيد لبعض الأمراض المستعصية ، والتي كان ميئوسًا من علاجها ، كاللوكيميا بأنواعها "سرطان الدم" ، وفقر الدم اللانسيجي ، والأورام اللمفاوية ، وسرطان نقي العظام المتعدد ، وأمراض نقص المناعة الوراثية ، واضطرابات التمثيل الغذائي.// انتهى //14:33ت م0094