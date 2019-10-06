حائل 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسحصد جناح إمارة منطقة حائل في ختام أعماله أمس, جائزة أفضل تصميم جناح في ملتقى "بيبان" الذي نظمته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الفترة من 2 -5 أكتوبر 2019 , في مركز الروشن للمعارض والمؤتمرات بحائل.وشهد ملتقى "بيبان" جهودًا مكثفة لتهيئة البيئة المناسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة القائمة بما يضمن استمرارها ونموّها وكذلك تحفيز دخول منشآت جديدة للسوق باحتواء المبادرين والمهتمين بمجال الأعمال وإنشاء المشاريع وتجاوز مراحل التأسيس بسلاسة والتعرف على مراحل استقطاب المستثمرين وخطوات إجراءات الجهات الحكومية وجهات الدعم والتمكين كما قدم لهم استشارات في كيفية استثمار تجارب الآخرين لتوسيع مداركهم الإدارية في بناء هيكل مشاريعهم وإنجاحها.وتميز جناح إمارة منطقة حائل بتصميمه الراقي وخِدْماته الشاملة التي قدمها طيلة أيام الملتقى موظفو الإدارة العامة للتقنية والمركز الشامل وبمتابعة من وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ ودعم من أمير المنطقة وسمو نائبه .يذكر أن ملتقى بيبان في محطته السابعة أقيم في منطقة حائل بكونها ضمن المناطق التنموية في المملكة زراعيا وصناعيا إلى جانب توافر الطاقات الشبابية والأفكار التي يحملونها وتواكب هذا التميز الذي تحظى به المنطقة بدعم القيادة .// انتهى //14:35ت م0095