تبوك 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلةً بوحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع اليوم، البرنامج التدريبي " شراكات المدرسة مع الأسرة والمجتمع" ضمن خطتها التدريبية مستهدفة 28 رائدة شراكة مستجدة، ويستمر على مدى ثلاثة أيام، بمقر روضة أنجال الوطن بتبوك.وأوضحت مديرة وحدة شراكة المدرسة مع الأسرة والمجتمع بتعليم تبوك نجلاء مؤذن أن البرنامج التدريبي يهدف إلى رفع الكفايات المهنية لرائدات الشراكة من خلال تضمنه عدة محاور من أهمها التعريف بمفهوم وأهداف مبادرة ارتقاء وأنماط الشراكة وسبل تحقيقها وتحدياتها وطرق مواجهتها ، مشيرةً إلى أن البرنامج ركز على مفهوم العمل التطوعي وأنواعه واستعراض مؤسسات المجتمع المحلي لتقديم المزيد من البرامج والفعاليات للشراكة التعليمية في إطار تعزيز دور الأسرة والمجتمع المحلي في العملية التربوية والتعليمي.// انتهى //14:36ت م0096