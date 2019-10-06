ظهران الجنوب 07 صفر 1441 هـ الموافق 06اكتوبر 2019 م واسافتتح مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب سعيد بن هباش أبو حديد وبحضور مدير مستشفى ظهران الجنوب صالح محمد آل دانة اليوم العيادات الصحية المدرسية بمدرسة سعد بن أبي وقاصالثانوية بحي الرحيب الشرقي .وأوضح مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية طارق بن علي آل فرحان أنه تم استحداث خمس عيادات صحية مدرسية موزعة على القطاعات التعليمية وتشمل مدارس البنين والبنات، مبيناً أن هناك خطة توسعية لتشمل جميع المدارس وفقاً للخطة التشغيلية للصحة المدرسية بالشراكة مع القطاع الصحي بظهران الجنوب .// انتهى //14:36ت م0098