الوجه 07 صفر 1441هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنفذت بلدية محافظة الوجه جولات تفتيشية ورقابية, شملت عدداً من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة الرقابة البلدية التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية, للتأكد من سلامة المواد الغذائية .وأسفرت الجولات التفتيشية التي بلغت 116 جولة عن مصادرة 45 كيلو من المواد الغير صالحة للاستخدام الآدمي وأدوات الطبخ ، كما تم إغلاق "2" من المحلات التجارية، وسُجلت 6 مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.وأكد رئيس البلدية المهندس محمود بن عبدالله العطوي أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية، لضمان الصحة العامة.//انتهى //14:37ت م0099