بريدة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة عنيزة اليوم، بمعلميها ومعلماتها في يومهم العالمي بعنوان "المعلمون الشباب مستقبل المهنة"، بالتزامن مع اليوم العالمي للمعلم الذي يصادف 5 أكتوبر من كل عام، حيث زار مدير التعليم بالمحافظة محمد بن سليمان الفريح، مدرستي ابتدائية الشفاء والملك عبدالله .والتقى "الفريح" بمعلمي المدرستين وقدم لهم الشكر والتقدير ولكل معلمي ومعلمات المحافظة نظير ما يبذلونه من جهود، كما اطلع على الفصول الدراسية، وشهد الاحتفالات بهذه المناسبة الكبيرة التي تعبر عن تقدير المجتمع العالمي لقيمة مربي الأجيال، وغرس هذا التقدير في نفوس الطلاب، كما قدم سعادته جوائزَ لأفضل احتفاء من الطلاب لمعلميهم.وأكد مدير تعليم عنيزة أن مهنة المعلم من أشرف وأجل المهن على الإطلاق، فالمعلم يأتي دوره مباشرة بعد دور الأسرة في بناء النشء الجديد على قيم المجتمع الدينية وعاداته وتقاليده، ويغرس فيهم الولاء والانتماء وحب الوطن، ولذا فإن المجتمعات من شتى أطيافها تحتفل في مثل هذا اليوم من كل عام بالمعلم، تقديرا وعرفانا وإيمانا بأهمية دوره، وتعظيما لما يبذله المعلم من جهود في سبيل إعداد أبناء الوطن لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرًا إلى أن الأمم لا تنهض إلا بالمعلم الذكي الواعي المثقف المدرك لأهمية دوره وتأثيره في نفوس الطلاب.// انتهى //14:42ت م0100