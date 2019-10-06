الأحساء 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساحتفلت إدارة تعليم محافظة الأحساء , باليوم العالمي للمعلم في قطاعي (البنين والبنات) ، وذلك في عدد من المدارس التابعة لها ، بحضور مديري مكاتب التعليم والقيادات التعليمية بالمحافظة.وقال مدير عام التعليم بالمحافظة أحمد بن محمد بالغنيم في كلمة له بهذه المناسبة :إن مهنة التعليم من أسمى المهن ؛ لذلك استحق كل معلم و معلمة بلوغ الرُتبة العليا و المنزلة الفضلى ؛ إيمانًا بالدور الريادي لكل منهما في صناعة الأجيال والمشاركة في قيادة التغيير الذي تسعى إليه حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - وفق منظومة العمل المنبثقة من رؤية المملكة 2030.وأوضح أن هذا اليوم يؤكد فيه العالم على الشكر والتقدير والامتنان لكل معلم ومعلمة ؛ وذلك لجميل تفانيهم ، وعظيم جهودهم، و حسن أدائهم، وأصالة إسهامهم ، في الميدان التعليمي ، مؤكدا أن وزارة التعليم تعمل على تعزيز المكانة الرفيعة للمعلم والمعلمة.// انتهى //14:43ت م0102