الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستختتم غداً التصفيات الأولية الوطنية لمسابقة الأولمبياد العالمي للروبوت "WRO"، التي تنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالشراكة مع العديد من الجهات الوطنية من ضمنها الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد ضمن إطار مبادرة المعرفة الرقمية ThinkTech ، التي تعد مظلة لمشاريع توعوية استراتيجية على مستوى المملكة لاستشراف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ومهارات القرن الواحد والعشرين لتحقيق التنمية المستدامة وبناء نشئ واعي مبدع، وفقًا لرؤية المملكة 2030 نحو بناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية واقتصاد رقمي مزدهر.وتهدف المسابقة التي انطلقت تصفياتها في عدة مناطق إلى إظهار ابداعات الشباب ومهاراتهم في حل المشكلات والتحديات، انطلاقاً من منهجية STEAM في التكامل بين العلوم والتكنولوجيا والهندسة والفنون والرياضيات من خلال مشاريع الروبوت والذكاء الاصطناعي لتعزيز مهارات القرن الواحد والعشرين المبنية على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة, وتعزيز استخدام تقنية الروبوت في تطبيق منهجية «Steam » للمهتمين بهذه التقنية، وبناء جيل رقمي مبتكر قادر على مواكبة مستجدات العصر الرقمي، وتأهيله للوظائف المستحدثة في عصر الثورة الصناعية الرابعة، بما يضمن الوصول بالمملكة إلى طليعة الدول المبتكرة في هذا المجال الحيوي والهام.وتتضمن المسابقة أربع فئات رئيسة، أولها الفئة العادية، وتدور حول المنافسة على تطوير المهارات البرمجية لدى الطلاب، وتتيح الفئة الثانية وهي كرة القدم للمتنافسين المنافسة بروبوتات تعمل بحسّاس الأشعة تحت الحمراء, لتتمكن من تحسس وجود الكرة أمامها، فيما سيتم ضمن الثالثة (الفئة المفتوحة) تحديد عنوان مشترك لجميع الفرق المشاركة، وصممت الفئة الرابعة المتعلقة بالروبوتات المتقدمة لاختبار مهارات الهندسة والبرمجة للطلاب الكبار والأكثر خبرة إلى الحد الأقصى عن طريق تحدي «Tetras tack».وتختتم غداً في صالة الهيئة العامة للرياضة منافسات المسابقة بالتصفيات النهائية التي انطلقت اليوم بمشاركة أكثر من 300 متسابق, فيما ستقامنهائيات الأولمبياد العالمي للروبوت "التصفية العالمية" في جمهورية هنغاريا خلال الفترة 8-10 نوفمبر 2019م بمشاركة 8 فرق مؤهلة لتمثل المملكة في الأولمبياد العالمي لأول مرة.// انتهى //15:35ت م0128