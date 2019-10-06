الدمام 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساحتفت جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ، بحضور مدرسي مركز الرعاية النهارية (ذكور) بالجمعية وعدد من مدرسي وطلاب المدارس الذين حضروا لمشاركة زملائهم معلمي التربية الخاصة بالجمعية احتفالاتهم باليوم العالمي للمعلم.وأوضح المدير العام لجمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة عبد العزيز المحبوب أن الجمعية تحتفل بيوم المعلم مع زملائهم من مدرسي ومشرفي المدارس، وأن مهنة المعلم هي مهنة الرسل التي يقدم خلالها المعلم كل ما لديه من جهد من أجل أن يصل بأبنائه الطلاب إلى الغاية الطموحة نحو مستقبل واعد ، مؤكداً قيمة المعلم وأهميته والجهود التي يبذلها المعلم من أجل تحقيق رسالته التي تبني عقولهم وتفتح أمامهم طريق المستقبل .وفي ختام الحفل كرم المدير العام لجمعية إيفاء المدرسين والمدرسات من مركز الرعاية النهارية للذكور ومركز الرعاية النهارية للإناث على ما قدموه ويقدمونه من أجل خدمة ورعاية ذوي الإعاقة من طلاب الجمعية.// انتهى //15:48ت م0132