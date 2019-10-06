تبوك 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنظمت كلية الصيدلة في جامعة تبوك , حملة توعية صحية تحت شعار " اكسبه صديقاً"، هدفت إلى توعية المواطنين بطرق الوقاية والعلاج من الأمراض المزمنة مثل: السكري والسمنة وضغط الدم المرتفع، وكذلك التوعية بأعراض ومضاعفات تلك الأمراض.وتضمنت الحملة ركنا خاصا لتقديم بعض الاستشارات والخدمات الطبية السريعة للزوار مثل قياس ضغط الدم ومستوى السكر في الدم وحساب مؤشر كتلة الجسم لتحديد مستوى السمنة، وفي نهاية الفعالية عُمل استبيان لقياس مدى وعي المشاركين وفهمهم لتلك المعلومات، وسيتم تحليل النتائج الواردة به واستخدامها لأغراض البحث العلمي، والخروج بتوصيات من شأنها تطوير منظومة الرعاية الصحية بمدينة تبوك، كما شملت الفعالية تعريف الزوار برؤية ورسالة وأهداف الإستراتيجية لكلية الصيدلة بجامعة تبوك ومجالات عمل الخريج والأنشطة المختلفة التي تقوم بها الكلية ودورها في التثقيف الصحي وتقديم الخدمات العلاجية للمواطنين.// انتهى //16:02ت م0137