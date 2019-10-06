الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسحقق مربط عذبة ميدالية برونزية في بطولة رباب لجمال الخيل العربية الأصيله المخصص للسلالة المصرية التي اختتمت أمس بمزرعة رباب في محافظة الجيزة بجمهورية مصر العربية.ونالت الفرس دارين عذبه "إنتاج مربط عذبة" والعائده له لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالعزيز الميدالية البرونزية في بطولة الأفراس خلال البطولة التي استمرت منافساتها لمدة 3 أيام.// انتهى //16:03ت م0138