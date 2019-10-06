مكة المكرمة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأتلفت الفرق الرقابية ببلدية المسفلة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة 280 كيلو جراماً من اللحوم والخضروات ومواد غذائية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، حيث تم مصادرتها داخل منزل شعبي يقوم بإعداد وتحضير الأطعمة في بيئة تفتقر لأدنى الاشتراطات الصحية .وأوضح رئيس البلدية المهندس أيمن وقاد أن المراقبين تمكنوا من ضبط عدد من العمالة الوافدة المخالفة لنظام الاقامة بالتعاون مع شعبة الضبط الاداري بشرطة العاصمة المقدسة وتسليمهم للجهات الامنية.وأشار المهندس "أيمن" الى أن المراقبين يبذلون جهوداً كبيرة في المحافظة على الإصحاح البيئي والتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والمتداولة في الأسواق ، والعمل على مكافحة الطبخ العشوائي وذلك من خلال الحملات والجولات التفتيشية المستمرة على كافة المواقع والمحلات المتعلقة بالصحة العامة في كامل نطاق البلدية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين ، وتهيئة الأجواء الصحية الآمنة لهم.// انتهى //16:09ت م0140