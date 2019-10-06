المدينة المنورة ٠٧ صفر ١٤٤١هـ الموافق ٠٦ اكتوبر ٢٠١٩م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمعلم ‪و‬الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام ويأتي هذا العام تحت شعار " المعلمون الشباب‪ .. ‬مستقبل المهنة " وذلك بالقاعة الثقافية بمبنى الإدارة بحي الملك فهد ، بحضور مساعدي المدير العام للشؤون التعليمية والمدرسية ومدير الإشراف التربوي ومدير شؤون المعلمين وقيادات التعليم بالمنطقة والمعلمين .وأستهل الحفل بتدشين مدير عام التعليم ناصر العبدالكريم لمعرض التجارب التربوية المتميز لعدد " 20 " معلماً ، قدم من خلالها المعلمون شرحاً مفصلاً عن مبادراتهم وتجاربهم التربوية المتميزة والتي قاموا بتنفيذها خلال ممارساتهم التعليمية والتربوية وكان لها الأثر الكبير على الطلاب وعلى سير العملية التعليمية .وبدأ الحفل الخطابي بالنشيد الوطني السعودي بعدها تلاوة عطرة من القرآن الكريم ، ثم ألقيت كلمة المعلمين ألقها المعلم محمد التركي ثم قدم مجموعة من طلاب المدارس أوبريت بعنوان : " شكراً معلمي " .عقب ذلك ألقى مدير عام التعليم بالمدينة المنورة كلمة بهذه المناسبة عبر من خلالها عن سروره بمشاركته للمعلمين في يومهم العالمي الذي يصادف الخامس من أكتوبر من كل عام ، مؤكداً أن دور المعلم في العلمية التعليمية هو الدور الأكبر والأكثر تأثيراً ، مضيفاً أن التعليم في المملكة حقق قفزات واسعة ونوعية ويعد من أفضل أنظمة التعليم في العالم ويأتي ذلك بفضل الله تعالى ثم بفضل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله ، ثم بالجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم وجميع منسوبي التعليم ، مشيداً بالجهود المخلصة للمعلمين والمعلمات في الميدان الذين يقدمون كل ما يملكون من وقت وجهد في سبيل خدمة أبناء وبنات هذا الوطن وتسليحهم بالعلوم والمهارات ليكونوا لَبِنَات في بناء وتقدم هذا الوطن الغالي ‪ ‬.وفي ختام الحفل كرم مدير عام التعليم المعلمين المرشحين لجائزة وزارة التعليم للتميز ، كما كرم المعلمين المتقاعدين بالهدايا وبالشهادات التقديرية ، ثم التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .// انتهى //17:03ت م0160