الجزائر 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأوقفت وحدات من حرس السواحل الجزائرية 87 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بمحافظات عين تموشنت وتلمسان ووهران والشلف شمال وغرب الجزائر.وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم بأنه تم إيقاف المهاجرين في عمليات منفصلة، بينهم 76 مهاجرًا بعرض البحر في شواطئ تلك المحافظات وهم في طريقهم إلى الجهة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط ، في حين تم إيقاف 11 مهاجرًا على مستوى اليابسة بسواحل بلدية بوزجار بعين تموشنت.وأشار البيان إلى أنه تم مصادرة عدد من المعدات المستعملة في عملية الإبحار غير الشرعي.// انتهى //17:17ت م0163