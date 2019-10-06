عمّان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساستدعت وزارة الخارجية الأردنية اليوم القائم بأعمال سفير الإحتلال الإسرائيلي لدى الأردن، وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز مواطنيين أردنيين معتقلين لدى السلطات الإسرائيلية ، والظروف غير اللائقة لاحتجازهما.وأوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة أن الوزارة كررت طلبها بسرعة الإفراج عن الأردنيين هبة عبدالباقي وعبدالرحمن مرعي، وإلى حين تحقيق ذلك طالبت بوجوب توفير ظروف احتجاز ملائمة لهما، ومراعاة الإجراءات القانونية السليمة بما يتسق مع القانون الدولي ومعايير حقوق الإنسان الدولية، وحمّلت السلطات الإسرائيلية مسؤولية سلامتهما.// انتهى //17:39ت م0167