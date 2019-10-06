حجة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسيواصل مركز الجعدة الصحي خدماته العلاجية للمستفيدين في محافظة حجة اليمنية بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية و بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال الأسبوع الماضي 413 مستفيدًا، وقسم الباطنية 225 شخصًا، وعيادة الصحة الإنجابية 42 مستفيدًا، وقسم الجراحة والتضميد 1,044 فردًا، وقسم المصابين بالأوبئة 272 مستفيدًا، فيما نفذت 10 أنشطة للتخلص من النفايات.كما راجع قسم المختبر 638 شخصًا، وقسم الإحالة الطبية 14 مريضًا، وقسم التوعية والتثقيف 159 مستفيدًا، وصرفت الأدوية ل 1,047فردًا.// انتهى //17:40ت م0169