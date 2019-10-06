اجتماعي/ مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم
الأحد 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/06 م واس
صنعاء 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس
واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية خلال شهر سبتمبر الماضي مشروعًا في إطار المياه و الإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.
وجرى خلال المشروع ضح 1,050,000 لتر مياه صالحة للاستخدام المنزلي، وضخ 735,000 لتر مياه صالحة للشرب ، وتوزيع 50 برميل قمامة، وتوفير شاحنة لتفريع القمامة إلى المكتب، وتوزيع ألف وعاء من أوعية المياه بسعة 20 لترا، وتوظيف 5 عمال نظافة.
ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.
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17:46ت م
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