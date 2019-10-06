الدمام 7 صفر 1441 هـ الموافق 6 أكتوبر 2019 م واستنظم جمعية الثقافة والفنون في الدمام الخميس المقبل معرضها الفني" 30x30" في نسخته الثانية، بمشاركة 55 عملاً من مختلف المدارس والخامات والأساليب الفنية، يمثلون عدد من مناطق المملكة .وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي أن المعرض يستمر لمدة أسبوعين، يتخلله بعض اللقاءات والندوات النقاشية، حيث يهدف المعرض تعزيز ثقافة الاقتناء بالمنطقة من خلال تقديم أعمال أصلية بمساحات صغيرة وأسعار معقولة، إذ سعت الجمعية إلى تطوير هذه التجربة عبر تقديم المعرض بالتعاون مع المؤسسات الخاصة المتمثلة في" جاليري تراث الصحراء"، إضافة إلى توسيع أفق المشاركة عبر فتح المجال لتقديم المشاركات من مختلف مناطق المملكة .// انتهى //17:47ت م0172