السيح 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستطلق إدارة تعليم الخرج غداً ، مشروع "الطالب المدرّب" ، الذي يستهدف طلاب مدارس المرحلة الثانوية ، ويقام في مقر ثانوية الملك فهد بمدينة السيح.ويهدف المشروع إلى تأهيل الطلاب ليكونوا مدربين في المهارات الحياتية قادرين على تدريب وتثقيف أقرانهم ، كما يهدف إلى تنمية مهارات الطلاب في تنفيذ البرامج التدريبية باستخدامالأساليب التدريبية الفعّالة .// انتهى //18:34ت م0187