الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستجرى غداً مراسم قرعة دور الـ 64 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم للموسم الرياضي الحالي 2020-2019 ، وذلك في قاعة المؤتمرات بمقر الاتحاد السعودي بالعاصمة الرياض .وأوضحت لجنة المسابقات أنها قسمت الأندية المشاركة إلى مستويين ، حيث جاءت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ( 16 فريقاً ) والأندية صاحبة المركز الـ 16 الأولى من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى للمحترفين للموسم الماضي في المستوى الأول ، وسيضم المستوى الثاني باقي أندية دوري الدرجة الأولى إلى جانب أندية دوري الدرجة الثالثة والأربع فرق المتأهلة من دوري الدرجة الثالثة وهي أندية طويق وعكاظ واللواء وطبرجل .وأكدت اللجنة أن مباريات دور الـ 64 ستلعب على أرض الفريق الذي سيسحب أسمه أولاً ، وستجرى قرعة الأدوار المتقدمة في ديسمبر المقبل .// انتهى //18:41ت م0188