الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسكرّمت وزارة الصحة المميزين من "أبطال الصحة" من الكادر التمريضي لموسم حج 1440هـ، حيث تم اختيار 120 ممرضا وممرضة من العاملين بالمنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، وفقاً لمعايير محددة منها التميز في خدمة الرعاية والانضباط والجدية وتحسين جودة العمل المقدمة في المنشأة.وجرى على هامش التكريم عقد ورشة عمل للحضور لمناقشة أبرز التحديات ونقاط التحسين للخدمات التمريضية المقدمة خلال موسم الحج، بالإضافة إلى عرض نتائج استبيان الرضا الوظيفي، الذي شارك فيه 87% من القوى العاملة التمريضية العاملة بموسم الحج.يذكر أن الصحة تولي اهتماما بالغا بكادر التمريض للارتقاء بأداء الكوادر التمريضية للإسهام في تقديم خدمة صحية متميزة، حيث يأتي تكريمهم تقديراً لجهودهم وعملهم الدؤوب لرفع مستوى الخدمات الصحية وتحفيزاً لهم لبذل المزيد من الجهد وبث روح المنافسة في سبيل خدمة المرضى، الذي يعمل على الارتقاء بالخدمة الطبية التي تقدمها الصحة.// انتهى //18:58ت م0193