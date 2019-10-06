سكاكا 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسانطلق اليوم مشروع " تبيان لوطن متلاحم " الذي تنفذه جامعة الجوف ومركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني ممثلاً في أكاديمية الحوار للتدريب، ويستمر لمدة أسبوع ، بحضور وكيل جامعة الجوف الدكتور بدر بن كريم الزارع، وأمين المركز الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان الأمين العام للمركز، وذلك في قاعة المؤتمرات بالمدينة الجامعية .وبعد أن عزف السلام الملكي بُدئ الحفل بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بعدها ألقيت كلمة الجامعة ألقاها نيابة عن معالي مدير الجامعة وكيل جامعة الجوف الدكتور بدر الزارع ، استهلها بالترحيب بالحضور، مؤكدا على أهمية مشروع " تبيان لوطن متلاحم "، الذي ينفذ بالتعاون مع مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني .وأشار الزارع إلى أن الوحدة الوطنية ركيزة من ركائز مقومات هذا الوطن، وهدف من أهداف رؤيته لترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني في وقت يواجه فيه العالم عددا من التحديات الإقليمية والدولية التي تضع المجتمع السعودي أمام مسؤوليته في الحفاظ على قيم الوحدة والثوابت الوطنية، ومن هنا تبرز أهمية الحوار الهادف بين شرائح المجتمع كافة بهدف التعرف على الواقع وما يتضمنه من إشكالات وقضايا معاصرة تسهم في رصد خريطة الحوار والتوصل للأفكار العديدة والمتنوعة وتحليلها للوقوف على العائد الإيجابي منها، موضحا أن شباب وشابات هذا الوطن هم دعائم المجتمع وركيزته الأولى للمستقبل وأساس نموه وتقدمه واستقراره .وأعرب عن أمله في بلوغ الأهداف المأمولة للمشروع بتحقيق مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر والإعلاء من قيم التسامح وصولا لتحقيق التلاحم الوطني وتوثيق أواصر التواصل الاجتماعي ومحو الأهواء الذاتية وإعلاء شأن الصالح العام للوطن، رافعا أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - على دعمهما المتواصل لكل ما يخدم الوطن والمواطن .بعد ذلك ألقى الأمين العام لمركز الحوار الوطني الدكتور عبدالله الفوزان كلمة أكد فيها أهمية مشروع " تبيان لوطن متلاحم"، الذي يأتي تفعيلاً للشراكة القائمة بين المركز والجامعة عبر تدريب وتأهيل كوادرها الوطنية وتطوير مهاراتهم المهنية لنشر ثقافة الحوار، وترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية، إيماناً من المركز بأن ثقافة الحوار هي التي ستجنب مجتمعنا الصراعات الفكرية، وتعزز من أواصر الترابط بين أفراده كافة .// يتبع //19:02ت م0194

وأضاف الدكتور الفوزان أن جميع الندوات والملتقيات والمحاضرات وورش العمل والمبادرات والمسابقات والمهرجانات والأنشطة الرياضية والبرامج التدريبية والحملات التوعوية التي ستتمخض عن المشروع جاءت ثمرة جهود كبيرة عمل عليها فريق المركز بشكل احترافي وفق أفضل الخبرات والممارسات المتراكمة لديه لسنوات مع توظيفه لأحدث الوسائل والتقنيات للوصول لكل ما من شأنه نشر ثقافة الحوار وترسيخ قيم الوسطية والاعتدال والتسامح والتعايش ونبذ التعصب والتطرف وتعزيز التلاحم الوطني.وعبّر عن شكره لمعالي مدير جامعة الجوف الدكتور إسماعيل بن محمد البشري على الثقة الكبيرة في المركز لتنفيذ هذا المشروع، معربا عن أمله بأن يعود بالفائدة على أبناء وبنات منطقة الجوف الجامعيين بشكل خاص، والوطن بشكل عام، من أجل بناء مجتمع النهضة والمعرفة الذي يدعو إليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - بما يتوافق مع برنامج التحول الوطني 2020م ورؤية المملكة 2030م.بعد ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن أهداف مشروع تبيان الجوف وفعالياته والشخصيات المشاركة فيه، ثم قدم المدير العام لأكاديمية الحوار للتدريب إسماعيل العمري عرضاً تعريفياً عن بعض المبادرات، مبينا أنها موجهة لطلبة السنة التحضيرية بالجامعة، وتتضمن تقديم عدد من المبادرات المجتمعية التي تعزز من التلاحم الوطني والتسامح والتعايش وتنبذ التعصب والتطرف.ثم تجول الحضور على أركان الفعاليات المصاحبة ومنها الركن الخاص بورشة صناعة المبادرات .عقب ذلك انطلق برنامج تدريبي بعنوان " الحوار الفكري " بمشاركة نحو 80 طالبا وطالبة يمثلون مختلف كليات الجامعة .إثر ذلك تسلم الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان الأمين العام للمركز درعا تذكاريا بهذه المناسبة من جامعة الجوف .// انتهى //19:02ت م0195