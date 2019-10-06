عمّان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسالتقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم ، وفدًا من أعضاء لجنة الخدمات العسكرية في مجلس النواب الأمريكي، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين الأردن والولايات المتحدة, والمستجدات الإقليمية، خصوصا المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتحديات التي تواجه جهود حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، إضافة إلى الأزمة السورية، والحرب على الإرهاب.// انتهى //19:03ت م0196