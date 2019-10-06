القاهرة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسسجلت حركة الملاحة بقناة السويس عبور 1523 سفينة متنوعة من الاتجاهين خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل عبور 1501 سفينة خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بزيادة 22 سفينة، وبنسبة زيادة بلغت 1.5 %.وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع في بيان صادر اليوم: "إن إجمالي الحمولات الصافية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 98 مليونا و 900 ألف طن، مقابل 94 مليون طن خلال شهر سبتمبر من العام الماضي بفارق 4 ملايين و 900 ألف طن، بنسبة زيادة بلغت 5.2%.// انتهى //19:24ت م0200