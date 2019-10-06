المدينة المنورة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأطلقت الجمعية الخيرية للزواج ورعاية الأسرة بمنطقة المدينة المنورة " أسرتي "،مؤخرًا، مبادرة "سفراء أسرتي"، التي تهدف إلى الاستفادة من الخبرات في مجالات متعددة , بمشاركة عدد من الصحفيين والإعلاميين وغيرهم من المؤثرين في المجتمع .وتهدف المبادرة الى تفعيل الدور الكبير الذي يقومون به هؤلاء السفراء من خلال الدور المهم التي تؤديه تلك الوسائل الإعلامية بمختلف أنواعها في تعليم المجتمع ونشر الوعي فيما بينهم .يذكر أن جمعية أسرتي هي جمعية غير ربحية متخصصة في التنمية والرعاية الأسرية ، تضم فريقاً متميزاً من الخبراء والمختصين ذوي الكفاءات العلمية والمهنية، بهدف تعميق مفهوم الحياة الأسرية المتميزة والمستقرة التي تكون لبنة وقدوة حسنة يضرب بها المثل الأعلى، وحققت العديد من الإنجازات والمراكز حيث حصلت على المركز الأول لجائزة الملك خالد لتميز المنظمات الغير ربحية على مستوى المملكة للعام 2019 ، بينما حصلت الجمعية في الأعوام الثلاث السابقة على المركز الثاني.// انتهى //19:43ت م0204