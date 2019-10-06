الدمام 7 صفر 1441 هـ الموافق 6 أكتوبر 2019 م واسينظم منتدى الثلاثاء الثقافي بمحافظة القطيف بعد غدٍ ندوة بعنوان "المشهد الثقافي السعودي.. رؤية نقدية" بمشاركة الكاتب والناقد محمد الحرز، وذلك بمقر المنتدى بحي التركية في القطيف.وتستعرض محاور الندوة دور المثقف في صناعة التغيير، والتحولات القائمة في المشهد الثقافي، واستجابة الخطاب الثقافي للمتغيرات، وموقعية الثقافة ضمن المجتمع الجديد، كما سيصاحب الندوة فعاليات متنوعة أبرزها فيلم قصير بعنوان "اليوم العالمي للمعلمين ـ الصحة الذهنية"، والتعريف بمبادرة شباب الشرقية، ومعرض نحت، وعرض إصدارات المترجم عدنان الحاجي .// انتهى //19:50ت م0206