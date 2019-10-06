عرعر 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساحتفت اليوم مدارس منطقة الحدود الشمالية , باليوم العالمي للمعلم الذي يصادف الخامس من شهر أكتوبر في كل عام، وذلك خلال تنفيذ برامج وفعاليات تبرز دور المعلم ورسالته التربوية السامية.وأوضح مدير عام التعليم بمنطقة الحدود الشمالية عثمان بن إبراهيم العثمان أن مدارس المنطقة نفذت في جميع مراحلها "بنين – بنات " برامج وفعاليات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم تقديراً للمعلمين والمعلمات ومشاركة الطلاب والطالبات لمعلميهم في هذه المناسبة من خلال رصد مشاعرهم وتحفيزهم وتكريمهم لما للمعلم من مكانة راسخة في تاريخ الأمم والشعوب .وكانت مدارس الحدود الشمالية بنين، وبنات"، قد شكلت لجاناً لإعداد وتنفيذ برامج الاحتفاء، التي تهدف إلى إبراز دور المعلمين الشباب في تنمية مهنة التعليم وفق التوجهات العالمية، وتعظيم مشاعر التقدير والاحترام للمعلم وتعزيزها في نفوس الطلاب والطالبات، وتأكيد دور المعلم في بناء الأجيال المساهمة في حفظ أمنه واستقراره وتنميته، وتأصيل وتعزيز المبادرات الإيجابية تجاه المعلم.من جهة ثانية استقبل طلاب وطالبات مدارس مدينة عرعر صباح اليوم معلميهم ومعلماتهن، بالهدايا والورود، مما انعكس على مشاعر المعلمين والمعلمات الذين أسعدهم ادراك طلابهم لمكانة المعلم ودوره في العلم والتعليم .// انتهى //19:58ت م0207