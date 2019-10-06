عدن 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسقالت مصادر عسكرية يمنية: إن عددًا من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران لقوا مصرعهم وجرح آخرون في مواجهات مع وحدات من الجيش اليمني بمديرية المصلوب جنوب غرب محافظة الجوف شمال شرق اليمن.وأوضحت المصادر أن قوات الجيش خاضت معارك عنيفة ضد مجاميع من مليشيا الحوثي استمرت عدة ساعات عقب محاولة هجوم فاشلة قامت بها المجاميع في جبهات سداح ووقز بالمصلوب.// انتهى//20:27ت م0209