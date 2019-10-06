بيروت 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستراجعت السيولة الجاهزة بالليرة اللبنانية خلال الأسبوع الممتد من 13 إلى 19 سبتمبر 2019، بقيمة 521 مليار ليرة لبنانية، لتصل إلى 209 مليارات و932 مليون ليرة لبنانية، بما يعادل 1.40 %، مقيّمة على أساس سنوي.وأرجع تقرير موجز أصدرته مديرية الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في مصرف لبنان المركزي هذا التراجع إلى انخفاض الودائع تحت الطلب بمقدار 62 مليار ليرة، وكذلك انخفاض العملة المتداولة بمقدار 164 ملياراً.وأشار التقرير إلى أنّه على مدار الأسبوع تراجع إجمالي الودائع باستثناء الودائع تحت الطلب بمقدار 295 ملياراً و10 ملايين ليرة لبنانية، وذلك نتيجة ارتفاع الودائع المقوّمة بالعملات الأجنبية بمقدار 75 مليون دولار، بالتزامن مع انخفاض الودائع لأجل والودائع الادخارية بمقدار 409 مليارات ليرة.// انتهى//21:05ت م0212