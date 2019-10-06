تونس 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسأغلقت مكاتب الاقتراع للانتخابات التشريعية التونسية أبوابها عند الساعة السادسة مساءً بالتوقيت المحلي لتونس.وينتخب الشعب التونسي مجلسه الجديد الذي يضم 217 نائبًا لمدة نيابية تستمر خمس سنوات.وسيتوجه التونسيون من جديد في الثالث عشر من الشهر الحالي للدورة الثانية لانتخاب رئيس للجمهورية.ويدور التنافس بين المرشح المستقل قيس سعيد (18.4في المئة من الأصوات في الدورة الأولى ) ورئيس حزب قلب تونس الجديد نبيل القروي (15.58 في المئة من الأصوات).// انتهى //21:12ت م0213