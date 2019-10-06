سكاكا 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستنظم جامعة الجوف غدًا على مسرحها بمدينة سكاكا محاضرة بعنوان " أمة وسطًا "، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ضمن برامج مشروع " تبيان لوطن متلاحم "، يلقيها الشيخ صالح المغامسي وذلك على مسرح الجامعة بمدينة سكاكا .يذكر أن المشروع الذي تستمر برامجه وفعالياته حتى نهاية الأسبوع، يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية .// انتهى //21:25ت م0215