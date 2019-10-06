ثقافي / محاضرة " أمة وسطًا " بالجوف
الأحد 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/06 م واس
سكاكا 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس
تنظم جامعة الجوف غدًا على مسرحها بمدينة سكاكا محاضرة بعنوان " أمة وسطًا "، بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ضمن برامج مشروع " تبيان لوطن متلاحم "، يلقيها الشيخ صالح المغامسي وذلك على مسرح الجامعة بمدينة سكاكا .
يذكر أن المشروع الذي تستمر برامجه وفعالياته حتى نهاية الأسبوع، يهدف إلى ترسيخ قيم التسامح والوسطية والاعتدال ونبذ العنف والتطرف والتعصب ومواجهة كل ما يهدد النسيج الاجتماعي واللحمة الوطنية .
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21:25ت م
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