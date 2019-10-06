سكاكا 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق 5 أكتوبر من كل عام للإشادة بالدور العظيم والمنزلة العالية للمعلم تحت شعار " المعلمون الشباب ... مستقبل التعليم ".وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي على أهمية هذا اليوم من خلال تعزيز المبادرات وتوظيف كل الممكنات لمكانة المعلم وتأكيداً لدوره ورسالته السامية، مثمناً جهود المعلمين والمعلمات في بث رسائل العلم والأدب.من جانبه أفاد مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز بن سعود النبط تقديراً لمكانة المعلمين والمعلمات ودورهم المحوري الكبير في بناء قادة المستقبل سيتم استثمار الإعلام التربوي بكل ما يعزز قيمتهم ومكانتهم، وذلك من خلال إبراز المميزين والمميزات وإنجازاتهم الميدانية ودورهم في البناء الاجتماعي، وتسليط الضوء على المبادرات المميزة والإيجابية التي لها أثر علمي على الميدان باعتبار المعلم أحد أهم أدوات النهضة بالوطن.وقد أطلقت مدارس البنين والبنات عدداً من البرامج والفعاليات للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات وتستمر لمدة أسبوع .// انتهى //21:25ت م0216