ثقافي / ثلاث محاضرات بمكتب الدعوة في أحد المسارحة غدًا
الأحد 1441/2/7 هـ الموافق 2019/10/06 م واس
أحد المسارحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واس
ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا ثلاث محاضرات ضمن سلسلة برنامج الأمن الفكري، بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين " ، الأولى يُقدمها محمد بن علي قحل بجامع النواصرة ، والثانية يُقدمها أحمد بن عبدالله حكمي بجامع الغصينية ، والثالثة علي بن عبدالرحمن النجمي بجامع الحكامية .
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21:27ت م
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