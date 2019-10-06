أحد المسارحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة غدًا ثلاث محاضرات ضمن سلسلة برنامج الأمن الفكري، بعنوان " آثار الإرهاب وزعزعة الأمن على بلاد المسلمين " ، الأولى يُقدمها محمد بن علي قحل بجامع النواصرة ، والثانية يُقدمها أحمد بن عبدالله حكمي بجامع الغصينية ، والثالثة علي بن عبدالرحمن النجمي بجامع الحكامية .// انتهى //21:27ت م0219