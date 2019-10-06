الباحة 07 صفر 1441 هـ الموافق 6 اكتوبر 2019 م واسدّشن مدير التعليم بمحافظة المخواة علي الجالوق اليوم فعاليات اليوم العالمي للمعلم لأكثر من 3500 معلم ومعلمة, وذلك في مدرسة الأمير محمد بن سعود بالجوة.وتخلل الحفل عدد من الكلمات الخطابية والقصائد الشعرية لطلاب المدرسة, حيث أكد مدير التعليم المخواة في كلمته على فضل العلم والمعلم في التقدم والنهضة والبناء، مبيناً أن المعلم هو الوحيد في العالم الذي يتعامل مع العقل البشري، وهو المؤثر في تشكيل العقل وبناء المعرفة .وفِي ختام الحفل كرّم مدير تعليم المخواة المعلمين.//انتهى//21:27ت م0220