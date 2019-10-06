جدة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسوقعت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بحضور رئيس جامعة كاوست الدكتور توني تشان ومدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي .وتأتي الاتفاقية في إطار مجالات العمل المشترك لتمويل الأبحاث الإستراتيجية التي تعد من أولويات المملكة لتحقيق رؤية 2030، والتي تتنوع في مجالات أبحاث السرطان، وتوليد الطاقة النظيفة وتخزينها، وتقنيات الطاقة الشمسية، وكذلك الحد من انبعاثات الكربون، وتقنيات إعادة استخدام ثاني أوكسيد الكربون، والزراعة الصحراوية.وعبر رئيس جامعة كاوست عن اعتزاز الجامعة بهذه الشراكة مع جامعة الملك عبدالعزيز، والتعاون البحثي القائم بين الجامعتين خير مثال على الابتكار بين مؤسسات المملكة الأكاديمية لمستقبل أفضل.من جانبه أوضح مدير جامعة الملك عبدالعزيز أن الاتفاقية تأتي في إطار توسيع قاعدة الشراكات وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب المشتركة، كما ستتيح فرصة الاستفادة من الخبرة البحثية الواسعة والرائدة عالميًا التي يمتلكها أعضاء هيئة التدريس في الجامعتين.بدوره بين نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للأبحاث الدكتور إن دونالد برادلي أن هذه الاتفاقية توفر الفرصة الأمثل لتطوير المشاريع البحثية نحو آفاق أوسع وتأثير فعال، وتتويج هذه الشراكة القائمة بنتائج ومخرجات علمية.// انتهى //21:45ت م0223