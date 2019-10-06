الرياض 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واساحتفت إدارة التعليم بمحافظة الدوادمي اليوم باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الخامس من أكتوبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار " المعلمون الشباب .. مستقبل المهنة ".ونفذت المكاتب التعليمية ومدارس المحافظة عدداً من الفعاليات والبرامج والأنشطة احتفاء بهذه المناسبة، حيث استقبل الطلاب والطالبات المعلمين والمعلمات بالورود والهدايا، وشاركت منصات الإعلام الجديد التابعة لإدارة التعليم والمكاتب والمدارس بالإضافة للأفراد ومؤسسات المجتمع في بث العديد من الكلمات والمشاعر المعبرة ورسائل الشكر والتقدير للمعلمين والمعلمات، تقديراً لمكانتهم ورسالتهم السامية.وقد شارك مدير التعليم عبدالله بن حمد السبيعي معلمي ومعلمات المدارس الاحتفاء باليوم العالمي للمعلم من خلال زيارة عدد من المدارس، والتقى بمعلمي تلك المدارس وقدم الشكر لهم ولكل معلمي ومعلمات المحافظة على ما يقومون به من جهود في الميدان التربوي، كما قدم لهم باقات من الورود لدورهم الفعال في تربية الأجيال.// انتهى //22:04ت م0224