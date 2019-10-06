حفر الباطن 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسافتتح صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن رئيس المجلس التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية "الفاء" اليوم مقر أمانة المجلس التنسيقي بالمحافظة.وأوضح سمو محافظ حفر الباطن أن المجلس التنسيقي للمسؤولية الاجتماعية "الفاء" يأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز دور المسؤولية الاجتماعية وحوكمتها وتنظيم وتنمية منتجات مجتمعية تتسم بالأثر والاستدامة عبر صناعة الفرص والخيارات في مختلف المجالات، وتقديمها لجميع شرائح المجتمع في محافظة حفر الباطن لإثراء الحياة من خلال قيمتي الوفاء والالتزام.وبين سموه أن المجلس التنسيقي في مرحلة بناء الروزنامة السنوية للمنتجات المجتمعية ، وتوقيع مذكرات التفاهم مع الشركاء، وبناء علاقات اتصالية مع مختلف مؤسسات القطاع الحكومي والخاص وغير الربحي للتكامل وتوحيد الجهود لخدمة الوطن ومجتمع حفر الباطن.// انتهى //22:05ت م0225