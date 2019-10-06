القاهرة 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستعادل فريق الزمالك مع ضيفه "إف سي" مصر بهدف لكل منهما في المباراة التي جمعتهما اليوم، على استاد السلام في ختام الجولة الثالثة من الدوري المصري لكرة القدم.وبهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما أصبح رصيد فريق "إف سي" مصر نقطتين في المركز الـ14.وفي مباراة أخرى في الجولة ذاتها، تعادل فريق حرس الحدود مع ضيفه طنطا، بهدف لكل منهما ليصبح رصيد طنطا 4 نقاط في المركز التاسع، ورصيد حرس الحدود 3 نقاط في المركز العاشر.// انتهى //23:56ت م0233