سكاكا 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسوقف أمين منطقة الجوف المكلف المهندس عاطف بن محمد الشرعان اليوم على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة سكاكا يرافقه مدير عام المشاريع بالإنابة المهندس مهند الزيد .واستهل المهندس الشرعان زيارته بمشروع ممشى شمال الأمانة .كما اطلع أمين منطقة الجوف المكلف على سير أعمال طريق الملك سعود شمالاً مع شارع العرب غرباً واطلع على آخر الأعمال المنجزة للمشروع مسمتعاً إلى شرح مفصل عن نسبة الإنجاز فيه .وطالب المهندس الشرعان المقاول المنفذ بضرورة زيادة الجهد والعمل والالتزام بالجودة في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن المشروع يعد من المشروعات الحيوية المهمة في مدينة سكاكا، كما وقف على تنفيذ إنشاء محطة تصريف مياه الأمطار على طريق الأمير عبدالإله "الإقليمي" ومتابعة سير الأعمال فيه .وتابع أمين المنطقة سير أعمال تنفيذ مشروع امتداد طريق الملك عبدالعزيز شرقاً حتى مسلخ سكاكا المركزي بطول 5 كم، ومشروع تأهيل طريق عبدالعزيز آل الشيخ ضمن مشروعات تطوير شبكة الطرق الحضريه "سفلتة وأرصفة وإنارة بمدينة سكاكا ".حيث وجه أمين المنطقة خلال لقائة المقاولين والمهندسين المشرفين عليها بسرعة استكمال الأعمال المتبقية، ومراعاة معايير الجودة في التنفيذ وفقًا للمواصفات الفنية، مشددًا على مضاعفة الجهود لتحقق المشروعات الهدف المنشود منها.// انتهى //01:36ت م0236