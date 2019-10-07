أبها 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسنفذت إدارة تعليم محافظة بيشة اليوم عدداً من الأنشطة احتفالاً باليوم العالمي للمعلم الذي يوافق الـ 5 من أكتوبر من كل عام حيث اشتملت الأنشطة على تكريم المعلمين والمعلمات والاحتفاء بهم وإبراز مكانتهم ودورهم في المجتمع .وشاركت عدة مؤسسات من القطاع الخاص في تقديم خدمات وخصومات خاصة بالمعلمين في بيشة وبلقرن وتثليث كما قدم مطار بيشة بالتعاون مع الخطوط السعودية مبادرة خاصة بالمعلمين والمعلمات تمثلت في تخصيص موقع خاص بالمعلمين والمعلمات لمدة أسبوع لتسهيل إجراءات سفرهم، وتضمين جميع النداءات الصوتية الخاصة بالرحلات القادمة والمغادرة رسالة شكر للمعلمين والمعلمات تعبيراً عن دورهم المهم في المجتمع .// انتهى //01:43ت م0237