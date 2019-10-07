روما 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واستغلب فريق يوفنتوس على إنتر ميلان بنتيجة هدفين مقابل هدف في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي.وافتتح يوفنتوس التسجيل عن طريق لاعبه الأرجنتيني باولو ديبالا الهدف الأول من المباراة في الدقيقة الرابعة، لكن مواطنه لاوتارو مارتينيز أحرز هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 18 من ركلة جزاء, فيما أحرز هدف الفوز ليوفنتوس الأرجنتيني جونزالو هيجوين في الدقيقة 80 من عمر المباراة.وبهذه النتيجة زاد رصيد يوفنتوس، حامل لقب البطولة في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 19 نقطة في الصدارة، ليعرقل الفريق الملقب بـ(السيدة العجوز) الانطلاقة الناجحة لمنافسه الذي فاز في مبارياته الست الأولى.//انتهى//02:01ت م0239