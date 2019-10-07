أبيدجان 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسمنح البنك الإفريقي للتنمية مبلغ 209 ملايين يورو لكينيا وذلك لتسيير طريق جديد بوسط وغرب البلاد بطول 84 كيلومترًا.وسيُسهم الطريق في تسهيل حركة النقل بين ميناء مومباسا ومعظم وسط كينيا، وبين العاصمة الكينية نيروبي ومنطقة جبل كينيا.وبذلك تصل مساهمة البنك إلى 69 % من تكلفة الطريق المقدرة بنحو 258 مليون يورو.وقد ساهم البنك الإفريقي للتنمية في 38 مشروعًا تنمويًا في كينيا بتكلفة إجمالية تبلغ 3.3 مليار دولار، وفق بيان البنك الإفريقي للتنمية الذي مقره العاصمة الإيفوارية أبيدجان.// انتهى //03:00ت م0241