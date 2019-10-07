لاغوس 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسشنّت القوات الجوية النيجيرية على مخبأ يعود لمسلحي جماعة بوكو حرام، وقتلت العشرات منهم بولاية بورنو شمال شرق البلاد.وقال المتحدث باسم القوات الجوية النيجيرية ابيكونلي دارامولا في بيان له : "إن الغارات استهدفت مسلحي بوكو حرام في كيرتا و تولغو على أطراف بحيرة تشاد".وأضاف أن العملية قد نُفذت من قبل قوة مهام خاصة تابعة للقوات الجوية، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت بعد عمليات استطلاع استخباراتية مستمرة كشفت بأن المنطقة تُستخدم كمنصة ينطلق منها الإرهابيون لشن هجماتهم.// انتهى //03:28ت م0242