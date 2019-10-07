واغادوغو 07 صفر 1441 هـ الموافق 06 أكتوبر 2019 م واسقُتل 20 شخصًا بهجوم على منجم لتنقيب الذهب في قرية دولماني بمنطقة اربندا شمال بوركينافاسو .وأفادت المصادر الأمنية المحلية أن أفرادًا مسلحين هاجموا موقع التنقيب عن الذهب في منطقة دولماني مخلّفين 20 قتيلاً، غالبيتهم من عمال المناجم، وعددًا من المصابين، من دون أن تعطي المزيد من التفاصيل.وتشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب إفريقيا جنوب الصحراء منذ أربعة أعوام دوامة من العنف تنُسب إلى مجموعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم داعش الإرهابيين، أدت إلى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا إلى مناطق في جنوب البلاد، كما أدت هذه الأحداث إلى إغلاق نحو ألفي مدرسة.// انتهى //04:01ت م0243