عام / الصحف السعودية
الاثنين 1441/2/8 هـ الموافق 2019/10/07 م واس
الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
الملك تمنى للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهار
خادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسي مجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراء
القيادة توجه بنقل التوءم «أحمد ومحمد» إلى المملكة
خالد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان القضايا الإقليمية والدولية
أمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبونا
أمير القصيم: المعلمون الركيزة الأساسية للعملية التعليمية
تدشين 40 مشروعاً للمياه في محافظات مكة بـ1.9 مليار ريال
سفارة المملكة في الدنمارك تشارك بمهرجان «يوم التنوع»
الموافقة على أول علاج جيني لمن يعانون من فقدان البصر لطفرات وراثية
جامعة جازان تطلق حملة التبرع بالخلايا الجذعية
«البرنامج السعودي للإعمار» و«الإسكوا» يبحثان تحقيق التنمية في اليمن
تمديد استقبال المشاركات في جائزة الإعلام السعودي
أربعة مطارات دولية لاستقبال السياح
افتتاح منصة وزارة الداخلية في «جيتكس للتقنية 2019» بدبي
انطلاق ورشة عمل «مكافحة المخدرات» باستضافة المملكة
الحكومة العراقية تلبي مطالب المحتجين
السيسي: الشعب المصري حطّم الأمواج العاتية المستهدفة لمصر
تونس تنتخب برلماناً جديداً
تركيا تتجهز لتنفيذ عملية عسكرية شرق الفرات
الاتحاد الأوروبي: اقتراحات بريطانيا حول بريكست لا تشكل اتفاقاً
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