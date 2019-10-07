الرياض 08 صفر 1441 هـ الموافق 07 أكتوبر 2019 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:الملك تمنى للسودان الشقيق دوام الاستقرار والازدهارخادم الحرمين يعقد جلسة مباحثات رسمية مع رئيسي مجلس السيادة السوداني ومجلس الوزراءالقيادة توجه بنقل التوءم «أحمد ومحمد» إلى المملكةخالد بن سلمان ومحمد بن زايد يبحثان القضايا الإقليمية والدوليةأمير نجران يستقبل رئيس محكمة حبوناأمير القصيم: المعلمون الركيزة الأساسية للعملية التعليميةتدشين 40 مشروعاً للمياه في محافظات مكة بـ1.9 مليار ريالسفارة المملكة في الدنمارك تشارك بمهرجان «يوم التنوع»الموافقة على أول علاج جيني لمن يعانون من فقدان البصر لطفرات وراثيةجامعة جازان تطلق حملة التبرع بالخلايا الجذعية«البرنامج السعودي للإعمار» و«الإسكوا» يبحثان تحقيق التنمية في اليمنتمديد استقبال المشاركات في جائزة الإعلام السعوديأربعة مطارات دولية لاستقبال السياحافتتاح منصة وزارة الداخلية في «جيتكس للتقنية 2019» بدبيانطلاق ورشة عمل «مكافحة المخدرات» باستضافة المملكةالحكومة العراقية تلبي مطالب المحتجينالسيسي: الشعب المصري حطّم الأمواج العاتية المستهدفة لمصرتونس تنتخب برلماناً جديداًتركيا تتجهز لتنفيذ عملية عسكرية شرق الفراتالاتحاد الأوروبي: اقتراحات بريطانيا حول بريكست لا تشكل اتفاقاً// يتبع//06:03ت م0003